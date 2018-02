Massimo Cellino, da sei mesi presidente del Brescia, in un'intervista al quotidiano Brescia Oggi ha anticipato qual è potrebbe essere il grande colpo di mercato estivo delle Rondinelle:il ritorno al Rigamonti di Leonardo Morosini, prodotto del vivaio biancazzurro attualmente tesserato con il Genoa: "Rimasi allibito quando seppi della sua cessione - ha dichiarato Cellino - Un giocatore così non si vede. Con Preziosi molto presto parlerò del ragazzo. E se riesco lo riporto a casa”. Il giovane trequartista lombardo fu acquistato lo scorso gennaio dal Genoa per poi essere ceduto in prestito ad agosto all'Avellino. Dopo un ottimo avvio di stagione però Morosini si ruppe i legamenti crociati del ginocchio, finendo inevitabilmente sotto i ferri. Attualmente il ragazzo, che ha nel frattempo fatto ritorno a Genova, è ancora in fase di riabilitazione e difficilmente potrà tornare a giocare prima del termine della stagione agonistica.