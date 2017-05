Come ormai da abitudine nelle ultime settimane, neanche ieri Enrico Preziosi si è recato al Ferraris per assistere alla decisiva sfida con il Torino che ha sancita la permanenza in Serie A del suo Genoa: "Non volevo - ha spiegato al blog buoncalcioatutti.it - che la mia presenza allo stadio creasse imbarazzo. Ho fatto come contro l'Inter, ho voluto pranzare con i ragazzi ma poi sono andato a vedere la partita a Forte dei Marmi".



SODDISFAZIONE - Nonostante la lontananza fisica, il presidente rossoblù ha assicurato di essere stato vicino alla squadra con la testa e di aver festeggiato la salvezza a gara conclusa: "Ho sofferto tanto in queste settimane - ha proseguito il Joker - e ora finalmente provo grande soddisfazione. Sono felice per il Genoa per la mia famiglia e per tutti coloro che vogliono veramente bene al Genoa. Mi spiace aver deluso coloro che pensavano di farsi un boccone del Genoa. Ci avevano già preparato il funerale, siamo stati carne dura da digerire. E lo saremo ancora di più il prossimo anno".



FUTURO - Sul futuro che attende il Grifone, Preziosi no n ha però voluto sbilanciarsi, pur confermando la sua volontà di passare la mano ad altri: "Ora mi godo questa serata, finalmente di pace. Del futuro ne parleremo. Io sono stanco e non ho più l'età per sopportare certi stress. Spero che qualcuno si faccia avanti, se non dovrò occuparmi delle cose mie. Credo ai fatti e non alle chiacchiere. Ora godiamoci questo undicesimo anno di A".