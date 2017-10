Come da noi preannunciato la scorsa settimana, il rinnovo di contratto tra Mattia Perin e il Genoa è ormai soltanto una questione di giorni.



La notizia viene confermata questa mattina anche da Il Secolo XIX. Secondo il quotidiano genovese questa settimana sarà quella decisiva per arrivare ad un prolungamento dell'attuale vincolo, in scadenza nel 2019, fino al 2022, estendendo il contratto al massimo di quanto consentito dagli attuali regolamenti federali.



La scelta del Genoa di rinnovare il contratto al proprio capitano e anche una mossa per tutelarsi dall'assalto dei molti Club interessati alle prestazioni del numero 1 di Latina.