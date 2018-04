Non sarà Andrej Lunin l'erede di Mattia Perin tra i pali del Genoa.



Il giovane portiere ucraino, di cui si dice un gran bene, è ormai ad un passo dall'essere acquistato dall'Inter la quale, a sua volta, dopo averlo prelevato dallo Zorya Luhansk vorrebbe girarlo in prestito per almeno un anno ad un'altra squadra di A. Tra le pretendenti nei giorni scorsi si era diffusa la voce che potesse esserci anche il Genoa, destinato a salutare Perin a fine stagione. Ma secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport i nerazzurri avrebbero già raggiunto l'accordo con il Bologna, dove verrebbe posteggiato in attesa di sostituire in futuro Samir Handanovic.



A questo punto per il Genoa la pista più credibile per la propria porta resta quella che conduce al polacco della Roma Lukasz Skorupski.