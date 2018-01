È durato appena qualche ora il tentativo del Genoa di mettere le mani su Amato Ciciretti.



Nella giornata di ieri il trequartista del Benevento sembra infatti aver trovato l'accordo con il Parma per trasferirsi in Emilia in prestito fino a giugno. Dietro quest'operazione si nasconde in realtà il Napoli che in estate preleverà Il fantasista laziale a parametro zero.



Il timido tentativo di inserirsi nell'operazione effettuato dal Genoa non è stato dunque fruttuoso ma i rossoblu non perdono le speranze di mettere le mani su un altro giovane fantasista italiano. Il nome che torna di attualità in questo caso è quello di Riccardo Orsolini, giocatore già seguito un anno fa quando militava nella Ascoli in Serie B. Il ragazzo fu poi prelevato dalla Juventus che lo scorso agosto lo giro in prestito all'Atalanta.



L'esperienza con i bergamaschi è stata però finora decisamente deludente, condita più da panchine e tribune che non da presenza in campo. Ecco perché sia l'entourage del giocatore che la dirigenza juventina vorrebbero darlo in prestito ad un'altra squadra già entro la fine di questo mercato.



Un'occasione che il Genoa starebbe cercando di cogliere al volo, intessendo i primi rapporti con l'agente di Orsolini Donato Di Campli.