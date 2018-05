Un nuovo affare di mercato sta per profilarsi lungo l'asse Genoa-Avellino, l'ennesimo degli ultimi anni tra la società irpina e quella ligure.



Dopo Armando Izzo, Davide Biraschi e Stephane Omeonga, arrivati negli anni scorsi a Pegli, nei prossimi mesi un altro giocatore potrebbe passare dal biancoverde al rossoblù. Si tratta di Marco Migliorini, roccioso difensore centrale classe 1992 che all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino destro in una difesa a quattro, guarda caso proprio quella che Ballardini ha in mente di allestire in vista della prossima stagione.



Cresciuto nel settore giovanile del Chievo, Migliorini vanta anche un'esperienza nel campionato ceco con il Brno. Dopo essersi imposto all'attenzione generale disputando due ottimi campionati in Lega Pro con la Juve Stabia, nel gennaio 2016 si è trasferito ad Avellino dove si è dimostrato come un elemento dal rendimento continuo ed affidabile. Secondo Repubblica Enrico Preziosi vorrebbe far valere i suoi ottimi rapporti con la dirigenza irpina, facendo leva anche sui due tesserati del Grifone attualmente prestati al club campano come Raul Asencio e Leonardo Morosini, per portare il ragazzo in Liguria ed affidargli almeno inizialmente il ruolo di vice-Spolli.