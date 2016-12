Il Genoa è molto attivo sul mercato in queste ore. A breve dovrebbe concludersi l'acquisto di Leonardo Morosini dal Brescia: il trequartista firmerà un contratto quinquennale, e potrebbe essere lasciato in prestito in Lombardia fino a fine stagione. Intanto per il centrocampo spunta anche il nome di Jacopo Dezi, giovane di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Perugia: secondo Sky Sport potrebbe essere lui il sostituto ideale del partente Rincon.