Terminato ufficialmente il calciomercato invernale ed in attesa di gettare le basi per quello estivo, in casa Genoa non si sta affatto con le mani in mano.



All'ordine del giorno sulla scrivania dei dirigenti rossoblù ci sono le situazioni contrattuali di almeno cinque giocatori: Isaac Cofie, Luca Rigoni, Aleandro Rosi, Lucas Zima e Mattia Perin.

I primi quattro dell'elenco andranno tutti in scadenza il prossimo 30 giugno e quindi sarebbero già da adesso liberi di accordarsi con un altro club per trasferirsi a parametro zero la prossima estate. Prima di lasciarli partire senza incassare un euro, però, il Genoa vorrebbe capire quali disponibilità possono esserci in vista di un'eventuale rinnovo del contratto ed ha già fissato una serie di appuntamenti con i rispettivi agenti per sondare il terreno. La situazione più complicata è senza dubbio quella che riguarda Rigoni, visto che già nelle scorse settimane i tentativi di colloquio tra il club ed il suo procuratore, Andrea D'Amico, non hanno sortito gli effetti sperati.



Diversa invece la questione che riguardo Perin. Il capitano rossoblù ha un contratto valido fino a giugno 2019 ma in questo caso la volontà di prolungare il vincolo appare bilaterale. Occorre soltanto trovare un punto d'incontro.