In attesa dei primi colpi ufficiali, il mercato del Genoa prosegue nella sua opera di monitoraggio in cerca dei nomi giusti per forgiare la nuova rosa di Ivan Juric.



Tra i reparti che necessariamente avranno bisogno di un profondo restyling c'è sicuramente la difesa, in questo momento orfana di almeno metà degli elementi annoverati nella passata stagione.



Ai tanti nomi iscritti nella lista degli osservatori rossoblù, nelle ultime ore, si è aggiunto anche quello di Lorenzo Tonelli del Napoli.



Reduce da una stagione travagliata, con appena tre presenze ma ben due reti in campionato, il difensore fiorentino pupillo di Maurizio Sarri fin dai tempi dell'Empoli reclama giustamente più spazio. Il vero nodo da sciogliere resta però quello economico. L'annata negativa ha certamente abbassato il valore del 27enne, pagato un anno fa ben 10 milioni dal club di De Laurentiis, ma non abbastanza per renderlo appetibile alle esigenze del Grifone.



L'unica strada praticabile è dunque quella del prestito e a favorirla contribuirebbero gli ottimi rapporti tra campani e liguri.