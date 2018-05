La recente retrocessione nella seconda divisione spagnola del Deportivo La Coruna sta attirando l'attenzione dei club di mezza Europa sui talenti presenti nella rosa galiziana.



Tra le società interessate c'è anche il Genoa che, secondo la stampa spagnola, avrebbe messo gli occhi su due attaccanti dei Turcos. Si tratta del 25enne romeno Florin Andone e del 29enne spagnolo Lucas Perez. In particolare sarebbe soprattutto quest'ultimo, il cui cartellino è di proprietà dell'Arsenal, l'obiettivo principale degli uomini mercato rossoblù.



La concorrenza, come detto, tuttavia non manca. Anche in Italia tante società stando sondando il terreno per capire se e a quali condizioni sia possibile sedersi al tavolo con la dirigenza del Deportivo.