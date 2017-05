Con una squadra in caduta libera, vittima prima di tutto di se stessa più che degli avversari, il Genoa prova ad aggrapparsi ai proprio tifosi per trovare la forza di ottenere gli ultimi decisivi punti-salvezza.



Per la gara di domenica prossima contro il Torino, ultimo impegno interno della stagione per i rossoblu, la società di Villa Rostan chiama a raccolta tutti i propri sostenitori, tagliando nettamente i costi dei biglietti.



Basteranno infatti appena 5 euro per entrare al Ferraris e guardare la gara dai distinti o da una delle due gradinate. L'accesso alla tribuna superiore costerà 10 euro mentre con 30 si avrà un posto in quella inferiore centrale. Attraverso il proprio sito internet, la società comunica poi che a partire da domani "coloro che avevano già acquistato il biglietto, comunque valido per l’ingresso allo stadio, potranno richiedere il rimborso recandosi direttamente nel punto vendita in cui era stato emesso".



Prezzi, dunque, decisamente popolari il cui obbiettivo dichiarato è ovviamente quello di riempire Marassi per la gara più importante dell'anno e garantire ai giocatori del Grifone la massima spinta possibile da parte del popolo rossoblu.