Allarme infortuni rientrato in casa Genoa.



Il lungo bollettino medico lasciato in eredità dalla partita di sabato scorso contro il Benevento riporta ormai una sola riga. Se dopo l'incontro con i sanniti erano infatti ben cinque i rossoblu fermi in infermeria, alla vigilia del delicato scontro di Torino contro i granata l'unico che sicuramente non sarà della partita è Francesco Migliore, per il quale il 2017 è terminato in anticipo.



Per il resto invece solo sorrisi per Davide Ballardini che può contare sui pieni recuperi dei due esterni di destra Aleandro Rosi e Darko Lazovic. Ancora in forse, ma con ampi e probabilità di scendere in campo domani pomeriggio, sono per il momento Andrea Bertolacci e Nicolas Spolli, perni rispettivamente di centrocampo e difesa del grifone.



Per entrambi le possibilità di essere protagonisti con il Toro crescono di ora in ora, anche se prima di scegliere se impiegarli o meno il tecnico rossoblu vorrà capire quali indicazioni li arriveranno dall'allenamento odierno.