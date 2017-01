L'attaccante del Genoa Giovanni Simeone ha concesso un'intervista a Marca: "E' stato facile scegliere questa squadra dopo aver parlato col presidente Preziosi, con l'allenatore e con Nicolas Burdisso. Mi hanno fatto sentire importante, sono qui da mesi ma sembra che siano passati anni".



Sull'emozione del primo gol in Serie A al Pescara: "E' stato incredibile, perchè l'ho segnato proprio sotto la Gradinata Nord. Mi sono accorto del gol solo dopo aver sentito il ruggito dello stadio e l'abbraccio dei compagni".



Sulla doppietta contro la Juve: "Non ci sono secreti nell'aver segnato a Buffon. E' stato il giorno più importante della mia carriera fino ad oggi. Prima della partita, mio padre mi ha raccontato il gol che segnò lui nel 2000 e mi ha detto: "Ora tocca a te". Ero sicuro di fare gol perchè nel sangue ho il dna dei Simeone".



Sul suo soprannome e i modelli a cui si ispira: "Mi chiamano tutti Cholito perchè sono il figlio del Cholo, ma io sono semplicemente Giovanni e preferisco essere chiamato Gio. Cerco di prendere il meglio da ogni attaccante; ho preso spunto da Diego Costa e Torres, ma per i movimenti in area di rigore il mio riferimento è Falcao".