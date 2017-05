Allenamento mattutino, con tanto pranzo collettivo in sede, quest'oggi per il Genoa.



A Pegli i rossoblu hanno proseguito il lavoro di avvicinamento alla fondamentale gara di domenica contro il Torino, davanti agli occhi del presidente Enrico Preziosi, di suo figlio Fabrizio e del direttore sportivo Mario Donatelli.



Per Ivan Juric le buone notizie arrivano da Giovanni Simeone. Il Cholito anche oggi ha lavorato a parte, rispetto al resto dei compagni, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento, tanto che già domani dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo.



Il centravanti argentino sarà pertanto regolarmente al suo posto nella sfida-salvezza con i granata.