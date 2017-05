Nonostante un campionato non certo esaltante, non mancano le offerte di mercato per i giocatori del Genoa.



Dalla Turchia rimbalza in queste ore la voce di un nuovo interesse del Galatasaray per Ezequiel Munoz, Dopo averlo seguito invano già nella scorsa sessione di mercato, il club del quartiere genovese di Istanbul starebbe infatti per tornare alla carica con il difensore argentino in vista della riapertura delle trattative.



Inutile sottolineare come un'eventuale retrocessione del Grifone in Serie B faciliterebbe di molto la trattativa, anche se sull'ex Palermo non manca l'interesse di altri club di A.