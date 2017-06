Fumata grigia nella trattativa per la cessione del Genoa da Enrico Preziosi a Massimo Cellino.



Il previsto incontro, in programma ieri a Londra, tra l'ex presidente del Cagliari e l'amministratore delegato del Grifone Alessandro Zarbano è infatti saltato all'ultimo minuto. Secondo quanto ricostruito da Repubblica sarebbe stato lo stesso Preziosi a stoppare il summit, seccato per le pretese del collega che vorrebbe acquistare il club più antico d'Italia praticamente a costo zero, limitandosi unicamente a ripianare i debiti.

Un'ipotesi che il Joker non prende neanche in considerazione.



Non è detto tuttavia che la frenata blocchi del tutto la trattativa. Anzi è probabile che le due parti si siano prese qualche giorno di riflessione per poi rincontrarsi all'inizio della prossima settimana, come inizialmente previsto.



L'obiettivo di Preziosi è quello di passare la mano entro la fine di giugno. Se così non fosse la società procederebbe sotto l'egida dell'imprenditore irpino e si autofinanzierebbe vendendo ancora una volta i pezzi pregiati della propria rosa, che rispondono ai nomi di Izzo, Laxalt e Simeone.