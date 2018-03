Grandi manovri di mercato in casa Genoa in vista della riapertura estiva delle trattative.



Secondo quanto riporta questa mattina il Secolo XIX, il club più antico d'Italia starebbe guardando con particolare attenzione alla zona balcanica per rinfoltire la propria rosa per la prossima stagione.

Nel mirino degli osservatori rossoblù sarebbero finiti un portiere bulgaro del Levski Sofia Hristo Lalev, classe 2000, e il centrocampista bosniaco del Siroki Brijeg Stjepan Loncar, 21enne recentemente entrato nel giro della nazionale maggiore del suo paese. Su quest'ultimo c'è però la forte concorrenza dell'Udinese.