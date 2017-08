Dopo aver soffiato al Genoa Edoardo Goldaniga, a lungo obiettivo di mercato dei rossoblu, il Sassuolo avrebbe adesso messo nel mirino un altro difensore in forza proprio al club di Enrico Preziosi.



La dirigenza neroverde ha individuato in Davide Biraschi il prossimo rinforzo da regalare a Cristian Bucchi per il proprio reparto arretrato. L'operazione appare comunque molto difficile, dal momento che Ivan Juric non ha mai nascosto la grande stima che nutre per il difensore romano. Considerando poi anche il fatto che la difesa genoana al momento appare tutt'altro che completa, sembra quantomeno improbabile che la trattativa possa andare a buon fine.