I russi continuano a far shopping in Italia.



Dopo aver prelevato Maksimovic dal Napoli, lo Spartak Mosca avrebbe individuato in Adel Taarabt il rinforzo principale per il proprio attacco. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, nei giorni scorsi emissari del club moscovita avrebbe incontrato gli omologi del Genoa per presentare un'offerta d'acquisto nei confronti dell'ala marocchina prelevata dodici mesi fa dal Benfica.



L'eventuale arrivo di Taarabt sarebbe comunque collegato alla partenza di Quincy Promes, attuale ala dello Spartak seguito con estremo interesse dal Southampton.