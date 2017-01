I dati parlano chiaro e non mentono mai: Miguel Veloso è stato in questa prima parte di stagione il genoano che ha percorso più chilometri in campo e quello più veloce.



In ben sette dei 14 incontri disputati dal mediano portoghese proprio lui è stato il rossoblu più attivo sia dal punto di vista della distanza coperta (oltre 12 chilometri a gara) che per quanto concerne la punta massima di velocità (34 km/ora).



Veloso può inoltre vantare altri due record di squadra, sempre legati al dinamismo: la massima distanza percorsa in partita con una velocità compresa tra i 20 e i 25 km/ora e quella tra coperta a più di 25 chilometri orari.



Il portoghese, che è fuori per infortunio muscolare dallo scorso 18 dicembre e conta di rientrare ad inizio febbraio, non solo corre tanto ma lo fa anche in maniera molto più rapida di qualsiasi altro compagno: "E pensare che c'è chi mi critica dicendo che non corro" ha dichiarato ieri il giocatore non senza un pizzico di orgoglio.



E alla luce di questi dati, è davvero difficile dargli torto.