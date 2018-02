Buone notizie dall'infermeria per Davide Ballardini.



Gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri Davide Biraschi Hanno escluso per lui qualsiasi tipo di lesione muscolare. Il difensore romano dovrà comunque stare a riposo ancora per alcuni giorni e difficilmente potrà essere nell'elenco dei convocati per la gara di domenica prossima a Bologna.



Tuttavia l'ex Avellino potrebbe ritornare in gruppo già prima della fine di questa settimana, preparando al meglio il suo rientro per la prossima sfida interna con il Cagliari.



Per il tecnico rossoblu, che nello stesso ruolo di Biraschi, quello di esterno destro della difesa a 3, deve già rinunciare al titolare Izzo, una notizia sicuramente positiva.



Il guaio muscolare che aveva colpito Biraschi a metà della scorsa settimana gli aveva impedito di prendere parte alla vittoria di sabato sera contro l'Inter venendo sostituito peraltro in maniera egregia da Luca Rossettini.