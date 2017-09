Nessuna frattura, solo una fortissima contusione: dopo il sospiro di sollievo tiraro ieri per le condizioni fisiche di Gianluca Lapadula, in casa Genoa arriva un'altra buona notizia dall'infermeria.



Anche per Davide Biraschi, anch'egli come l'ex attaccante del Milan uscito malconcio dalla sfida di domenica scorsa con l'Udinese, gli esami clinici hanno evidenziato un problema minore di quello temuto inizialmente.



Il difensore romano, colpito duramente da Behrami nel corso del secondo tempo della gara della Dacia Arena, è rimasto vittima di una fortissima contusione alla tibia. La gamba del giocatore però non presenta alcuna frattura e pertanto il suo ritorno in campo potrebbe avvenire già domenica prossima contro la Lazio. Ovviamente le condizioni di Biraschi saranno monitorate nel corso di questa settimana per capire se effettivamente il ragazzo potrà tornare subito a giocare senza problemi.