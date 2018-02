Allarme rientrato in casa Genoa. L'infortunio muscolare che aveva costretto Andrej Galabinov all'uscita anticipata dal campo durante l'incontro di domenica pomeriggio contro il Chievo si è fortunatamente rivelato di lieve entità.



Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto ieri l'attaccante bulgaro hanno infatti escluso la presenza di lesioni. Le condizioni fisiche dell'ex centravanti di Novara e Avellino verranno comunque monitorate costantemente nei prossimi giorni anche se al momento la sua presenza sabato sera contro l'Inter a Marassi non appare in discussione.



Per Davide Ballardini, già costretto a rinunciare ai vari Izzo, Veloso e Pepito Rossi e con Taarabt ancora in precarie condizioni fisiche, finalmente una buona notizia dall'infermeria.