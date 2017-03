E' meno grave del temuto l'infortunio che ha costretto Armando Izzo ad abbandonare anzitempo la gara di sabato sera tra il suo Genoa ed il Milan.



La risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto questo pomeriggio il 25enne difensore napoletano ha infatti escluso la presenza di qualsiasi lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra.



Secondo quanto riporta il sito ufficiale del Genoa, Izzo si allenerà a parte per qualche giorno prima di ricongiungersi con il resto della squadra. La sua presenza in campo contro l'Atalanta, alla ripresa del campionato tra dieci giorni, non è quindi del tutto esclusa, come invece sembrava potesse avvenire prima da una prima prognosi.