Alle prese con numerosi infortuni, Ivan Juric recupera almeno un pezzo in vista della gara di domenica pomeriggio a Pescara.



Nel corso dell'allenamento odierno, il tecnico croato ha infatti potuto riaccogliere in gruppo Armando Izzo, uscito malconcio dalla partitella di due giorni fa in seguito ad uno scontro di gioco con Pandev.



Il difensore partenopeo, assente per squalifica nella sfortunata trasferta di Napoli, torna dunque disponibile per la partita dell'Adriatico.