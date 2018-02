Il Genoa ci ha preso gusto. Dopo aver incamerato sei punti nelle ultime due gare di campionato, contro Lazio e Chievo entrambe in trasferta, il Grifone sabato sera farà ritorno a Marassi per affrontare l'Inter, terza forza del torneo.



La classifica ed il maggior tasso tecnico dei nerazzurri, tuttavia, non sembrano spaventare l'ambiente rossoblù, intenzionato a proseguire nel suo momento magico. Un pensiero palesato dalle parole di Nicolas Spolli ed Eugenio Lamanna, intervenuti questa mattina a Genova ad un evento di sensibilizzazione sulle tematiche legate all'uso dei social network tra i più giovani: "L’Inter lotterà per la Champions fino alla fine - ha dichiarato il difensore argentino ai microfoni di Buoncalcioatutti.it - ma noi cercheremo di fare risultato anche contro di loro. Sarebbe bellissimo poter vincere di fronte ai nostri tifosi, ma la squadra che ci troviamo davanti è forte ed ha ottimi giocatori, quindi sappiamo che non sarà facile. Forse è stato un errore ad inizio anno pensare ad altre cose, oggi pensiamo solamente alla salvezza”.



Sulla stessa falsa riga del compagno di squadra si è espresso anche il portiere protagonista dell'ultimo Genoa-Inter, quando parò un rigore a Candreva nei minuti di recupero, salvaguardando la vittoria del Grifone e portando tre punti fondamentali in ottica salvezza: “Siamo contenti del momento che stiamo vivendo - ha detto l'estremo difensore - il lavoro ha portato dei frutti ma ancora non è finita. Dobbiamo mantenere questo spirito di umiltà e sacrificio perché con questo puoi salvarti. Arrivati all’obiettivo parleremo di altro. Sappiamo che la prossima partita sarà particolarmente difficile, ma dovremo affrontarla come abbiamo affrontato tutte le altre. Così possiamo portare punti a casa”.