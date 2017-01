Quella di Hernanes non sarebbe l'unica trattativa attualmente in essere tra Genoa e Juventus. Dopo aver concluso l'operazione che ha portato Tomas Rincon dai rossoblù ai bianconeri, le dirigenze dei due club starebbero ora continuando a parlarsi non solo per il Profeta brasiliano, ma anche per un nome che farebbe molto comodo all'attacco di Ivan Juric: quello di Simone Zaza.



Sia l'edizione genovese di Repubblica che Il Secolo XIX, infatti, parlano oggi di un ipotetico arrivo a Genova dell'attaccante attualmente in forza al West Ham, ma di proprietà della Juventus. Un'operazione non certo semplice da realizzare, visto soprattutto l'alto ingaggio percepito dalla punta lucana, alla quale tuttavia i vertici bianconeri, non certo contenti per lo scarso spazio che Zaza sta avendo in Premier League, potrebbero dare un impulso decisivo facendosi carico di buona parte dello stipendio del giocatore, nella speranza che l'avventura in terra ligure possa rilanciare quello che fino a qualche mese fa era il centravanti titolare della Nazionale.



Per Zaza si tratterebbe di un ritorno a Genova, anche se sulla sponda opposta del Bisagno. Il 25enne, infatti, ha debuttato nel calcio dei grandi con la maglia della Sampdoria, dopo aver formato per un paio di stagioni il tandem offensivo della Primavera blucerchiata con Mauro Icardi. Zaza fino a qualche giorno fa sembrava destinato ad approdare al Valencia di Cesare Prandelli. Tuttavia, le recenti dimissioni dell'ex CT sembrano aver fatto cambiare idea al club iberico non più intenzionato a portare in Spagna l'ex punta del Sassuolo. A questo punto per Zaza l'ipotesi più probabile diventa quella di un ritorno in prestito in Italia, dove certo non gli mancano le pretendenti.