Due giorni dopo l'umiliante 0-5 incassato al Ferraris dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini, il popolo del Genoa è ancora furibondo con squadra e società.



In questi casi a farne le spese è quasi inevitabilmente l'allenatore. E non a caso è proprio di Andrea Mandorlini la testa che gran parte dei tifosi chiedono a gran voce dai social network. In molti pretendono che il tecnico ravennate, chiamato un mese e mezzo fa in sostituzione di Ivan Juric, venga sollevato dall'incarico dopo aver rimediato l'identico passivo che costò la panchina al suo precedessore. E proprio il croato sarebbe, sempre secondo molti tifosi, il sostituto ideale di Mandorlini.



Ma a chiedere il ritorno di Juric sarebbero stati nelle scorse ore anche i giocatori. Secondo voci riprese dal Secolo XIX ma non confermate, nel post-partita di domenica i calciatori del Genoa avrebbero suggerito a Preziosi di richiamare in panchina il pirata di Spalato, esonerato a metà febbraio ma ancora sotto contratto con il Grifone.



Preziosi per il momento frena. La sua intenzione è quella di concedere ancora un'ulteriore ed ultima chance a Mandorlini, che fin qui ha collezionato quattro punti in cinque gare ed è reduce da tre sconfitte consecutive. Ma se anche a Udine, domenica prossima, le cose non dovessero cambiare le scelte societarie prenderebbero una strada obbligata allineandosi al volere di tifosi e squadra.