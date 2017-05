Inaspettatamente al centro di ripetute voci di mercato, il tecnico della Primavera rossoblu Cristian Stellini ha detto la sua a proposito di un eventuale interesse del Chelsea dell'amico Antonio Conte nei suoi confronti: “Io sto bene al Genoa e non ho mai ricevuto offerte dall’Inghilterra, ma chi direbbe no ad una chiamata del Chelsea?”.



GENOA - Intervenuto ad un appuntamento pubblico organizzato dallo sponsor del Grifone, l'ex difensore ha parlato del suo futuro ma soprattutto del suo presente: “Ho ancora un anno di contratto con il Genoa e per ora un unico obiettivo, fare un percorso che mi permetta di diventare un vero allenatore“.



CONTE - Stellini ha poi parlato anche del profondo legame che lo lega a Conte, un allenatore che conosce benissimo e che secondo radiomercato potrebbe seguire all'Inter in caso di passaggio dell'ex CT in nerazzurro: “Il suo segreto è la semplicità delle metodologie con cui riesce a inculcare il suo concetto di calcio ai calciatori, una capacità innata che, grazie anche alla grande passione che trasmette, gli consente di fare rendere al massimo delle potenzialità ogni giocatore”.



JURIC - Due parole. infine, anche su Ivan Juric: “Ha grandi mezzi tecnici e idee innovative ma deve avere il tempo di metterle in atto. Già con l’esperienza di quest’anno, però, è cresciuto molto”.