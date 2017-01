Dopo aver tamponato l'emoragia a centrocampo con l'arrivo in prestito di Danilo Cataldi dalla Lazio, il Genoa non si ferma e continua a scandagliare il mercato alla ricerca di forze nuove per la propria linea mediana.



L'attenzione del club rossoblu, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si starebbe concentrando sull'incontrista del Rosario Central Walter Ivan Montoya.



L'idea di Preziosi e dei suoi collaboratori sarebbe quella di bloccare l'argentino fin da subito per poi portarlo in Italia la prossima estate.



Montoya, 23 anni, è il classico mastino sudamericano, molto potente dal punto di vista fisico, spesso capace di farsi vedere anche in zona-gol con potenti conclusioni dal limite dell'area. La sua valutazione si aggira attorno ai 2,5 milioni di euro.