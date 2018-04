Brutte notizie per Enrico Preziosi, presidente del Genoa. Come riporta l'Ansa, ieri sera alcuni ladri hanno svaligiato un'abitazione a Desenzano del Garda di proprietà del patron rossoblù, rubando soldi in contanti e gioielli trovati in una cassaforte, oltre ad alcuni mobili.



L'ALLARME DELLA MOGLIE - Ad accorgersi del furto è stata la moglie di Preziosi, che non si trovava all'interno dell'abitazione al momento dell'irruzione. I malviventi avrebbero forzato una porta finestra per entrare in casa. I carabinieri di Desenzano del Garda sono al lavoro per chiarire quanto accaduto.