Se davvero, come sembra, la prossima estate le strade di Giovanni Simeone e del Genoa dovessero dividersi, non sarà Miguel Borja a prendere il posto del giovane attaccante argentino.



Il 24enne colombiano, premiato lo scorso dicembre con il Pallone d'Oro sudamericano dopo aver trascinato il suo Atletico Nacional alla conquista della Copa Libertadores, ha infatti deciso di accettare la corte del Palmeiras.



Molto si era vociferato nelle scorse settimane riguardo ad un interesse del Grifone per il centravanti con un passato non troppo fortunato al Livorno. Miguel Borja è infatti stato a lungo nella lista dei possibili sostituti del partente Leonardo Pavoletti, accasatosi a sua volta al Napoli. La richiesta economica del club di Medellin, detentore del suo cartellino, fu di non meno di 15 milioni di euro. Cifra giudicata eccessiva dagli uomini di Preziosi che preferirono ripiegare sul più economico Mauricio Pinilla.



Il nome del centravanti colombiano tuttavia non fu del tutto depennato dalle agende dei dirigenti rossoblu che pensarono a lui come eventuale sostituto in caso di futura partenza di Giovanni Simeone.



Ora, l'approdo al club brasiliano di Miguel Borja, costringerà però il Genoa a cercare altrove.