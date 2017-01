L’ex Milan Adel Taarabt (foto di O Jogo) - secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport - sta per tornare in Italia ed è molto vicino all’accordo al Genoa. Due settimane fa c’è stato un incontro con Preziosi a Milano e il trequartista potrebbe essere in Italia già settimana prossima. Il Genoa deve limare col Benfica gli ultimi dettagli sull’ingaggio del giocatore, che arriverà in prestito per 18 mesi.