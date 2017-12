Adel Taarabt è senza dubbio uno degli uomini più in forma del Genoa in questo momento. È anche grazie a lui se il Grifone ho saputo risollevarsi nelle ultime settimane dopo un avvio di stagione sciagurato: “Mi sento rinato - ha raccontato il fantasista marocchino a Premium Sport - finalmente ho ritrovato il mio calcio. So di essere importante per la squadra e ne sono felicissimo. Adesso il calcio è cambiato, se non hai un fisico da atleta fai fatica: non basta la tecnica. Così ho lavorato duro, come non mai, e ho ritrovato l’amore per il calcio".



Il suo rilancio fu dovuto al grande lavoro fatto nei mesi scorsi da Ivan Juric, anche se i risultati migliori sono arrivati soltanto con l'approdo in rossoblù di Davide Ballardini: "Ballardini ha uno stile diverso da Juric - ha proseguito Taarabt - adesso aspettiamo un po' di più gli avversari e cerchiamo di fare male con le ripartenze. Così abbiamo ottenuto i punti, questo è importante”.