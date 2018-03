È tornato ad allenarsi oggi, dopo un intero weekend di pausa, il Genoa.



Nel mirino dei rossoblu c'è la sfida di sabato pomeriggio a Marassi contro la Spal, vero e proprio incrocio salvezza per liguri ed emiliani.



Ancora orfano di 6 giocatori convocati nelle rispettive nazionali, Ballardini ha potuto contare sul rientro del solo Galabinov. Il bulgaro non si è però potuto allenare in quanto alle prese con la lesione muscolare rimediata proprio nel ritiro della selezione balcanica. Per lui si attendono gli esami dei prossimi giorni per capire entità dell'infortunio e tempi di recupero, che in ogni caso non si preannunciano corti. Sorrisi parziali arrivano invece da Adel Taarabt, in corso la scorsa settimana in una distorsione alla caviglia. Il marocchino è tornato a correre seppur in disparte rispetto al resto dei compagni. La sua situazione appare comunque in miglioramento e non è escluso che possa rientrare nei convocati già per la gara di sabato.