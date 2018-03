Giusto il tempo di tornare in campo che Adel Taarabt si ferma di nuovo.



Reduce da una fastidiosa lombosciatalgia che gli ha fatto perdere oltre un mese di campionato, il trequartista marocchino era tornato tra i convocati lo scorso fine settimana, prendendo parte alla trasferta in casa del Napoli e scendendo in campo nella mezzora finale.



La settimana di sosta della Serie A sembrava cadere a pennello per fargli recuperare la piena forma fisica, invece ieri l'ex milanista durante l'allenamento mattutino si è fermato di nuovo. A bloccarlo questa volta è una distorsione alla caviglia che inevitabilmente ne condizionerà il pieno reinserimento in gruppo. Taarabt, i cui tempi di recupero verranno valutati nelle prossime ore, salterà sicuramente l'amichevole di questo pomeriggio a Monte Carlo contro il Monaco.