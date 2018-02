Nuovo stop per Adel Taarabt.



Dopo aver saltato le ultime due gare, le trasferte in casa di Lazio e Chievo, Il fantasista marocchino del Genoa sembrava nei giorni scorsi essersi lasciato alle spalle i dolori alla schiena che lo avevano tenuto lontano dai campi nelle ultime due settimane.



Ieri pomeriggio invece, nel corso del secondo allenamento giornaliero del grifone virgola l'ex milanista si è nuovamente fermato. Troppo forti i dolori accusati alla zona lombare per riuscire a scendere in campo.



A questo punto la percentuale di vederlo in campo sabato sera contro l'Inter appaiono sempre più basse.