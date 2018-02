Fino ad alcune settimane fa è stato uno dei giocatori più positivi nella turbolenta stagione del Genoa. Ecco perché, nonostante stia attraversando un momento non proprio felicissimo, il club rossoblù starebbe pensando ad una strategia per non perdere a parametro zero il prossimo luglio Adel Taarabt.



Come ha spiegato qualche giorno fa il direttore generale della società ligure, Giorgio Perinetti, il club avrebbe già pronta un'opzione per un contratto triennale da far firmare al ventisettenne di Fez. A far tentennare il fantasista marocchino sarebbero però le molte offerte arrivategli di recente. In particolare su di lui continua a spingere con una certa insistenza lo Spartak Mosca che, approfittando della chiusura posticipata del mercato russo al 24 febbraio, vorrebbe portare alla propria corte l'ex milanista fin da subito.