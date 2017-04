Sono cinque i giocatori del Genoa il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno: si tratta di Nicolas Burdisso, Isaac Cofie, Raffaele Palladino, Goran Pandev e Miguel Veloso.

Nessuno di loro, almeno ufficialmente, ha per il momento affrontato l'argomento rinnovo con la società, nonostante al termine del proprio vincolo con il Grifone manchino ormai appena due mesi. La linea della dirigenza è però chiara: prima si ottiene la permanenza matematica in Serie A e poi si passerà a trattare i diversi contratti.

COFIE - Anche perché le situazioni sono molto diverse da un caso all'altro. Il meno sicuro di rimanere è certamente Cofie. Il centrocampista ghanese, cresciuto nel vivaio rossoblu, ha più volte cercato la società per prolungare il suo vincolo ma finora ha ricevuto solo risposte piuttosto fredde. Su di lui si sarebbero inoltre già mossi diversi club di A, come Cagliari e Chievo, alletati anche dal fatto di poter prelevare a parametro zero un giocatore ancora giovane ma già con diversi campionati alle spalle.

PANDEV - Anche per l'esperto Pandev la via dei saluti sembrava quasi scontata fino a poco tempo fa. La bella gara con la Lazio del sabato pre-pasquale, tuttavia, sembra aver riacceso il feeling tra il capitano della Macedonia ed il Genoa. Molto poi dipenderà anche dall'eventuale permanenza o meno di Ivan Juric sulla panchina rossoblu. Il croato ha infatti un ottimo rapporto con l'ex laziale, tanto da considerarlo uno dei senatori dello spogliatoio.

BURDISSO - A proposito di senatori, a pieno titolo in questo circolo rientrano sia Burdisso che Veloso, entrambi reduci da una stagione sfortunata, seppur con motivazioni diverse. Il 35enne difensore argentino, dopo un buon inizio di campionato, ha seguito la discesa della squadra, incappando nella sua peggior annata da quando è arrivato in Italia. Il suo sogno mai nascosto è quello di terminare la carriera in patria, magari con la maglia del suo amato Boca Juniors. Tuttavia non gli dispiacerebbe restare ancora un anno in riva al Bisagno e un'eventuale conferma della lunga squalifica per Izzo potrebbe favorirne la permanenza.



VELOSO - Il mediano portoghese, invece, ha dovuto fare i conti con due lunghi stop per infortunio che l'hanno costretto a saltare buona parte del torneo. La scorsa estate Veloso fece di tutto per tornare a Genova, la città di sua moglie, Paola Preziosi, e del suo primogenito Leonardo, arrivando addirittura a tagliarsi due terzi dello stipendio. Partendo da queste basi non sarà un problema per lui arrivare ad un accordo con il suocero per un nuovo contratto.

In entrambi i casi né la società né il giocatore sembrano comunque avere particolare fretta nel giungere ad un accordo in tempi rapidi. Tutto si deciderà al termine del campionato.

PALLADINO - Infine c'è la situazione di Raffaele Palladino. Arrivata a gennaio dal Crotone, sull'ala napoletana era sorti dubbi attorno alla sua condizione fisica, alla luce dei tanti infortuni patiti negli ultimi anni. Per lui Preziosi ha già pronto un posto in società ma Palladino, che a suo dire si sente finalmente a posto fisicamente, vorrebbe continuare ancora a giocare per almeno un paio d'anni. E non è escluso che la dirigenza non lo accontenti.