La gara di sabato scorso tra Torino e Genoa è stato anche un importante appuntamento di mercato per le due dirigenze.



A margine dell'incontro gli uomini mercato di granata e rossoblu si sono infatti incontrati per discutere di eventuali trattative da intavolare nelle prossime settimane. Da una parte il Genoa ha chiesto ufficialmente informazioni su Acquah, da tempo oggetto del desiderio della società ligure per sistemare la propria linea mediana. I collaboratori di Urbano Cairo hanno dato la propria disponibilità al trasferimento del centrocampista ghanese chiedendo però a loro volta in cambio il tesserino di Diego Laxalt, fresco di rinnovo col Grifone e seguito da numerose squadre in Serie A.



Secondo Tuttosport la doppia operazione potrebbe decollare nei prossimi giorni.