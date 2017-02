L'aria elettrica che già da diverse settimane si respirava tra i tifosi del Genoa è diventata letteralmente esplosiva ieri sera, al ritorno in Liguria della squadra rossoblù.



Circa trecento tifosi inferociti hanno atteso l'atterraggio al Cristoforo Colombo dell'aereo che stava riportando a casa i giocatori reduci dal tracollo di Pescara. L'immediata salita sul pullman dei giocatori e dello staff, prelevati direttamente in pista, non è servita ad evitare l'ira dei sostenitori. All'entrata in strada il mezzo è stato 'scortato' dai tifosi per buona parte del tragitto verso il centro città, venendo bersagliato da un fitto lancio di uova e da cori di scherno rivolti soprattutto verso i giocatori e la dirigenza.



Nessuna parola, invece, nei confronti di Ivan Juric, l'unico a pagare questa situazione ma anche il meno colpevole, almeno secondo la tifoseria.



E per domenica prossima, con la squadra impegnata in casa contro un'altra formazione in crisi, il Bologna dell'ex Donadoni, il clima si preannuncia nuovamente infuocato, con Enrico Preziosi principale oggetto della contestazione.