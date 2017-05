La Gazzetta dello Sport apre con "Il Genoa scaccia la paura. Rigoni-Simeone: è salvezza". La rosa dà poi spazio alle parole dei due allenatori. Felice Juric, "Ora vorrei rifare un grande Genoa", arrabbiati Mihajlovic e Cairo, "Così non si può perdere".



Per Repubblica-Genova i rossoblù tirano un sospiro di sollievo: "Passata la grande paura, i tifosi ripartono da Juric: sarà un grande Genoa". "Il tecnico acclamato dalla Nord dopo la salvezza: a gennaio il messaggio che non c'erano ambizioni".



Titolo in dialetto, infine, per il Secolo XIX che a nove colonne scrive "Crèuza de A" parafrasando De Andrè. Tra i protagonisti dell'incontro vengono riportate le parole di Juric, "Vorrei restare e costruire un grande Genoa", Cofie, "Ha vinto il cuore rossoblù", e Veloso, "Quanta sofferenza".