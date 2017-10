Terzo allenamento settimanale questo pomeriggio per il Genoa in vista l'impegnativa trasferta di domenica in casa del Cagliari.



Con i rientri in gruppo di Omeonga e Galabinov si completa il ritorno di tutti i rossoblu impegnati con le rispettive selezioni negli scorsi giorni. Sia il bulgaro che il belga hanno svolto lavoro defaticante, lavorando in disparte così come gli acciaccati Biraschi e Migliore ormai da un paio di giorni alla ricerca della perfetta forma fisica.



Assente a causa di un affaticamento muscolare il marocchino Adel Taarabt, tenuto precauzionalmente a riposo dallo staff tecnico genoano. Domani se ne saprà di più circa un suo eventuale impiego nella sfida della Sardegna Arena.