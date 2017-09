Mentre il Genoa arranca nei bassifondi della classifica, faticando a trovare la via della rete, in giro per l'Italia ci sono tanti ex rossoblù che nell'ultimo fine settimana hanno fatto felici i loro nuovi tifosi.



A cominciare dal laziale Ciro Immobile, prossimo avversario del Grifone domenica a Marassi, che in poco più di un quarto d'ora ha rifilato ieri pomeriggio al Milan più della metà dei gol complessivamente realizzati nell'intera stagione giocata in rossoblù nel 2012-13.



Prima gioia in maglia viola per Giovanni Simeone, che ha inaugurato il 5-0 con cui la Fiorentina ha asfaltato il Verona al Bentegodi, mentre il torinista Iago Falque ha regalato ai granata un successo all'ultimo respiro in casa del Benevento.



Giornata di gloria anche per Leonardo Morosini, che in Serie B ha messo a segno la prima doppietta della sua carriera. La grande prestazione del trequartista veneto, ancora di proprietà del Grifone che l'ha girato in prestito all'Avellino, ha consentito agli irpini di passeggiare 5-1 sul Foggia di Stroppa, altra vecchia conoscenza genoana.



In tutto fanno sette reti in una singola giornata. Mentre a Pegli ci si interroga sulle condizioni fisiche di Gianluca Lapadula, proprio colui che questi gol avrebbe dovuto garantirli.