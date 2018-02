Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, il Genoa ha annunciato che in occasione della sfida contro l'Inter ci sarà un tributo a Fabrizio De Andrè, grande tifoso genoano. Ecco la nota:



"Le sue canzoni, le sue poesie, la sua genoanità. È previsto un grande tributo a ‘Faber’ prima di Genoa-Inter. Allo stadio risuoneranno la musica, il timbro, i capolavori di Fabrizio De Andrè a intervalli regolari, nel giorno che anticipa la sua nascita, nella settimana in cui è passata la sua vita sui teleschermi. “Quando a cinque anni vidi il Genoa per la prima volta me ne innamorai subito, tremendamente. Alla prima partita della mia vita, Genoa-Sampierdarenese, sposai subito la squadra che portava il nome della mia città. Un amore che non ho mai tradito, il più solido della mia esistenza, fatta di contraddizioni continue”. Così parlava. Così scriveva del suo legame con il ‘Vecchio Balordo’.



La sciarpa che gli regalò il Litte Club Genoa 1959, il primo sodalizio di tifosi con sede propria nato in Italia, la custodiva come una preziosa reliquia. Con l’amore che nutriva per le amate chitarre. Non che fosse un assiduo frequentatore del Ferraris. Questo no. Ma c’era su quella moto-nave, la Caralis, che nel 1970 i tifosi noleggiarono per la famosa trasferta in Sardegna contro la Torres. La prima volta del Grifo in Serie C. Una intera nave griffata rossoblù, mille a bordo e un entusiasmo incredibile. Cose da Genoa, le chiamiamo. Il fumo della ciminiera ne faceva poco di più delle sigarette di Faber, raccontava con enfasi chi aveva condiviso il viaggio".