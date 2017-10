Con un breve comunicato diffuso in tarda mattinata, il Genoa ha ufficializzato oggi di aver affidato l'incarico di nuovo direttore generale del club a Giorgio Perinetti.



Questa la nota diffusa dalla pagina internet del grifone: "Il Genoa Cricket and Football Club ha il piacere di comunicare di aver conferito l’incarico di Direttore Generale al dott. Giorgio Perinetti. La società formula al direttore i migliori auguri di proficua attività, rivolgendogli un cordiale benvenuto per l’insediamento ufficiale. La conferenza di presentazione per i rappresentanti degli organi d’informazione è prevista giovedì 12 ottobre presso la sala stampa del Centro Sportivo G.Signorini. L’inizio è fissato alle ore 11.30".