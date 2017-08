Sarebbe ormai agli sgoccioli l'avventura di Serge Gakpè con la maglia del Genoa.



Dalla Francia danno infatti in via di definizione il rientro dell'attaccante togolese nel campionato che lo lanciò nel calcio professionistico. In particolare sulle tracce del 30enne ex Monaco ci sarebbe l'Angers.



Gakpè lascerebbe il Genoa dopo due stagioni inframezzate dai prestiti all'Atalanta e al Chievo nelle quali ha realizzato appena quattro reti.