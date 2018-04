Potrebbe proseguire in Bundesliga la carriera di Darko Lazovic.



Questa estate, al termine della sua terza stagione al Genoa, l'esterno serbo potrebbe Infatti lasciare la Liguria per trasferirsi in Germania. Sulle sue tracce, ormai da qualche mese, si registra infatti un forte interessamento da parte dell'Hannover, club di bassa classifica che in caso di salvezza potrebbe puntare sul 27enne ex Stella Rossa per provare a vivere una stagione meno tribolata di quella attuale.