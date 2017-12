Tra i tanti esuberi che il Genoa dovrà cercare di piazzare nell'ormai imminente mercato di gennaio c'è anche Loick Landre.



Il 25enne difensore francese, originario di Guadalupa, fu prelevato dal Lens di cui era capitano nella scorsa sessione invernale per poi essere immediatamente girato in prestito fino a giugno al Pisa, in Serie B. Dopo un'iniziale fiducia, la sua avventura all'ombra della torre pendente si rivelò però molto avara di soddisfazioni e presenze. Appena cinque saranno a fine anno le sue apparizioni con la maglia nerazzurra, di cui soltanto tre, le prime, lo videro in campo per tutti e 90 i minuti di gioco.



Esaurito il semestre toscano, le cose per lui non migliorarono neanche dopo il ritorno a Pegli nella scorsa estate. Dopo aver giocato qualche spezzone di amichevole tra luglio ed agosto, Landre non fu inserito da Ivan Juric nella lista dei 25 giocatori utilizzabili in Serie A, rimanendo inevitabilmente ai margini della rosa rossoblù. L'avvento di Davide Ballardini sulla panchina del Grifone gli ha permesso se non altro di entrare nella distinta delle gare di Coppa Italia contro Crotone e Juventus, pur restando in entrambi i casi sempre a guardare compagni ed avversari dal bordo campo.



Ora che il mercato sta per riaprirsi il possente difensore centrale, cresciuto nella scuola calcio del PSG ed ex titolare della nazionale Under 21 transalpina, vorrebbe cambiare aria e tornare a respirare da protagonista l'odore dell'erba. I sondaggi effettuati finora in Serie B non hanno lasciato trasparire grosse possibilità, mentre qualcosa di più allettante sembrerebbe muoversi in patria.



Nel frattempo Landre aspetta una chiamata. Del resto dopo aver disputato la miseria di sei gare dal luglio 2016 ad oggi e con la prospettiva di non poter aggiornare le statistiche da qui alla fine della stagione, non gli resta molto altro da fare...