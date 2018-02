Chiuso il mercato in entrata, il Genoa continua a scandagliare i campionati nei quali le trattative sono ancora aperte per cercare di piazzare alcuni dei suoi esuberi. Tra questi rientra a pieno titolo Loick Landre, difensore francese prelevato lo scorso anno a parametro zero dal Lens ma mai impiegato in prima squadra.



Dopo sei mesi di prestito la scorsa stagione al Pisa in Serie B, Landre è tornato questa estate a Pegli senza però riuscire mai a trovare spazio né con Juric né tantomeno con Ballardini.



Ora il recente arrivo del marocchino El Yamiq ha ristretto ulteriormente le sue occasioni di scendere in campo. Il dg rossoblu Giorgio Perinetti nei giorni scorsi ha spiegato come l'entourage del giocatore e la società abbiano avviato contatti con un club del campionato svizzero per procedere al trasferimento immediato del 26enne transalpino. A tal proposito la settimana appena iniziata potrebbe portare novità decisive per lui.